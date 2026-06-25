ÜAK Toplantısı: Yükseköğretim Dönüşümü ve İşbirlikleri - Son Dakika
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ÜAK Toplantısı: Yükseköğretim Dönüşümü ve İşbirlikleri

ÜAK Toplantısı: Yükseköğretim Dönüşümü ve İşbirlikleri
25.06.2026 12:46
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YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde dönüşüm ve sanayi işbirliklerinin önemini vurguladı.

Üniversitelerarası Kurulun (ÜAK) 264. toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK'te düzenlenen toplantıda konuşan Özvar, yükseköğretimde yürütülen dönüşüm çalışmalarının merkezinde Türkiye'nin insan kaynağı ihtiyacının bulunduğunu, program kontenjanlarının ülkenin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirildiğini belirtti.

Türkiye'nin istihdam planlamasını, iş gücüne duyulan ihtiyacı, gelecekte öne çıkacak alanları ve ülkenin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesini dikkate aldıklarını ifade eden Özvar, başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere bazı yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduklarını anımsattı.

Özvar, tercih döneminde adayların doğru karar verebilmeleri için bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini aktardı.

Tanıtım faaliyetlerinin önemine işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Rektör arkadaşlarımızın bilhassa tanıtım günlerinde kampüslerde bulunmasını bilhassa rica ediyorum. Bunun yanı sıra gerek internet sitelerinizden gerek sosyal medya hesaplarınızdan gerekse diğer iletişim araçlarından üniversitelerimizi, programlarımızı, yüksekokullarımızı, enstitülerimizi mutlaka tanıtıcı faaliyetlere girişmemiz gerekiyor ve bunu sadece Türkçe değil yabancı dillerde de yapmamız gerekiyor. Üniversitelerimiz her bir programa daha yüksek başarı sıralamasından öğrenci alabilmeyi hedeflemek zorundadır."

Üniversiteler ile sanayi ve ticaret sektörü arasında yeni işbirlikleri

Özvar, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş yeri temelli uygulamalı eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirterek, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, öğrencilerin mezuniyet öncesinde gerçek iş ortamlarıyla buluşmasını sağlamak ve yükseköğretim sistemini sektörlerin değişen ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Bu kapsamda pilot uygulamaların başlatıldığını, üniversiteler ile sanayi ve ticaret sektörü arasında yeni işbirliklerinin hayata geçirildiğini hatırlatan Özvar, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te yürütülen pilot uygulamaların beklentilerin üzerinde sonuçlar verdiğini, iş dünyasıyla kurulan güçlü bağların öğrencilerin istihdamına doğrudan katkı sunduğunu kaydetti.

Türk yükseköğretiminin küresel görünürlüğünün artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurgulayan Özvar, üniversitelerin uluslararası araştırma ağlarına daha fazla katılım sağlamasının önemine dikkati çekti.

Özvar, "Üniversitelerimizin uluslararası araştırma alanına daha fazla dahil olması, farklı ülkelerden öğrenciler ve akademisyenler için daha cazip hale gelmesi, Türk yükseköğretiminin küresel ölçekte tanınırlığını ve etki alanını genişletmektedir." ifadelerini kullandı.

"TYÇ logosu alan program sayımız 2 bin 120'ye ulaştı"

Üniversitelerde program ve kurumsal akreditasyon oranlarının her geçen yıl arttığını belirten Özvar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini vurguladı.

Özvar, gerek kurumsal gerek program akreditasyon oranlarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini, TYÇ logosu alan program sayısının 2 bin 120'ye ulaştığını aktararak, "Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın geçen hafta yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle yükseköğretimde esnek öğrenme, hayat boyu öğrenme ve beceri temelli eğitimi merkeze alan yeni bir yaklaşımın hayata geçirildiğini ifade eden Özvar, mikro yeterliliklerin yükseköğretim için "cesur bir adım" olduğunu, bu sistem sayesinde öğrencilerin, mezunların ve çalışanların ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri uzun süreli programlara bağlı kalmadan, modüler ve esnek eğitimlerle kazanabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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