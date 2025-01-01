Üç Tarihi Camii Regaip Kandili'nde Açılıyor - Son Dakika
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Üç Tarihi Camii Regaip Kandili'nde Açılıyor

Hatay Kanuni Sultan Süleyman, Edirne Hersekzade Ahmet Paşa ve Bilecik Kara Mustafa Paşa Camii açılıyor.

01.01.2025 14:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyonu tamamlanan Hatay Kanuni Sultan Süleyman Camii, Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii'nin yarın Regaip Kandili'nde yeniden ibadete açılacağını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf eserleri ihya çalışmaları kapsamında, restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı vakıf eseri camilerin açılışının yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Restorasyonu tamamlanan ecdat yadigarı vakıf eserlerinden, 6 Şubat Depremleri'nde hasar gören Hatay Kanuni Sultan Süleyman Camii, muhtelif restorasyonları gerçekleştirilen Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii 2 Ocak Perşembe günü Regaip Kandili'nde akşam ve yatsı namazlarına müteakip açılacak." bilgisi paylaşıldı.

Restorasyon, konservasyon, tamirat, tadilat ve basit onarım işleri yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğünün bugüne kadar ülke genelinde 250'yi aşkın restorasyon çalışmasını tamamladığı belirtilen açıklamada, her şehrin sembolü olan tarihi camilere yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Regaip Kandili'nde bu açılışları yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Genel Müdürlüğün ecdat yadigarı eserleri koruma görevini titizlikle yerine getirdiğini vurgulayan Aksu, "Gerçekleştirilen restorasyonlar ihya çalışmalarımızın maddi göstergeleri olurken, mübarek bir kandil günü ve gecesinde açılışları gerçekleştirmemiz, vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmamız da vakıf ruhunu hissedilir kılıyor, yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üç Tarihi Camii Regaip Kandili'nde Açılıyor - Son Dakika

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