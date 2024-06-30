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Üç Yangın Kontrol Altında

Üç Yangın Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlediği basın açıklamasıyla yangınlarla ilgili son duruma ilişkin bilgi verdi. İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Çeşme yangınının sigara izmaritinden çıktığını ve sorumlunun gözaltına alındığını açıkladı. Menderes'te 150, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alanın etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yangınların önlenmesi için kurallara uymalarını istedi.

30.06.2024 11:47
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ÜÇ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlediği basın açıklamasıyla yangınlarla ilgili son duruma ilişkin bilgi verdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile şube müdürleri de açıklamada hazır bulundu. İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla bu illerimize tekrar geçmiş olsun. Dün de belirtmiştik, valiliğimiz tarafından ve kolluk güçlerimiz tarafından, yangınların çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor" dedi.

'ÇEŞME YANGINI SİGARA İZMARİTİNDEN'

Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de 6 büyük yangın vardı. İrili, ufaklı birçok yangın vardı. Bizim risk grubunda dediğimiz 6 yangından biri Çeşme'deydi. Çeşme yangını, sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Buradan ister bilinçli ister bilinçsiz ister hata ile ister ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek bir yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Bunları engellemek adına görüyorsunuz; çok yoğun bir şekilde mücadele oluyor. Dolayısıyla bu konuda hassas olunması özellikle önümüzdeki hafta Ege Bölgesi'nde çok yoğun ve şiddetli bir rüzgar uyarısını da dikkate alarak, hava sıcaklıklarının yükseldiğini de göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızdan mutlaka özen göstermelerini istirham ediyoruz" diye konuştu.

'MENDERES'TE 150, SELÇUK'TA 350 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ'

Menderes'te yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan etkilendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Hep söylüyoruz. Bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlardan etkileniyor, yok oluyorlar. Herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev yok, tesis yok. Bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum ve üzerine basa basa altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum. Yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçları olabileceğini lütfen unutmayalım. Hafta sonları olabilir, hafta içi olabilir, piknik, mesire yerlerinde belirtilen kurallara mutlaka uyalım. Girişi yasak olan, risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesini özellikle riayet edelim. Bu çok önemli. Sonuç itibarıyla insanlar olarak üzerimize düşeni yaptığımızda aslında herhangi bir sorun olmayacak. Kamu kurumlarının bütün çalışanları, orman teşkilatımız, o alevlerin arasında hiç uyumadan, bu arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bir yangından diğerine koşar vaziyette. Arkadaşlarıma, hava araçlarında her atışının, su atışının son derece önemli ve zamana karşı yarıştığını bilerek ustalıklarını konuşturan pilotlarımıza, bize destek olan bütün kurumlara, özel- kamu hiç fark etmez. Teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, Selçuk yangınının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğünü de vurguladı.

Kadir ÖZEN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

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