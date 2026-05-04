Uçağı Ankara\'ya zorunlu iniş yapan İspanya Başbakanı Sanchez, Ermenistan\'a hareket etti

UÇAĞI Ankara'ya acil iniş yapan ve geceyi kentte geçiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için hareket etti.

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere havalanan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı; ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez geceyi Çankaya ilçesindeki bir otelde geçirdi. Sanchez, saat 08.00 sıralarında kaldığı otelden çıkış yaparak Esenboğa Havalimanı'na gitti. Pedro Sanchez ve beraberindeki heyetin konvoy, Esenboğa Havaalanı'na giriş yaptı. Uçuş protokolünün ardından Sanchez'i taşıyan uçak, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere havalandı.