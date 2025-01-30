Uçak ve helikopter çarpıştı, nehre düştü - Son Dakika
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Uçak ve helikopter çarpıştı, nehre düştü

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ABD'de bir yolcu uçağı, helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Kurtarma çalışmaları başladı.

30.01.2025 07:33
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- ABD'de facia gibi kaza: Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü

Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı

WASHINGTON - ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı, askeri bir helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Reagan Washington Ulusal Havalimanı facia gibi bir kazaya sahne oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan PSA Havayolları'na ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, saat 21.00 dolaylarında iniş için alçaldığı sırada Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. Washington DC İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiğini açıklarken, havalimanı yönetimi ise tüm kalkış ve inişlerin askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance: "Herkes için dua edin"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kazayı doğrulayarak, "Lütfen bu akşam Reagan Havalimanı semalarında meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz, ancak şimdilik en iyisini umalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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