Uçaktaki patlayıcı aramasında olumsuzluk çıkmadı, GAP Havalimanı yeniden açıldı - Son Dakika
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Uçaktaki patlayıcı aramasında olumsuzluk çıkmadı, GAP Havalimanı yeniden açıldı

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Uçaktaki patlayıcı aramasında olumsuzluk çıkmadı, GAP Havalimanı yeniden açıldı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağındaki patlayıcı aramasının tamamlandığını ve olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Aramanın ardından GAP Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında gerçekleştirilen patlayıcı madde aramasının tamamlandığını ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı. Aramanın ardından Şanlıurfa GAP Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not tespit edilmesinin ardından arama yapılan yolcu uçağına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Şıldak, "Uçakta yapılan patlayıcı madde araması tamamlanmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

Yapılan değerlendirme sonucunda GAP Havalimanı'nın yeniden hava trafiğine açıldığını bildiren Şıldak, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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