Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali\'nde Uçan Hollandalı Operası Prömiyeri

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15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Richard Wagner'in bestelediği ve librettosunu yazdığı başyapıtı "Uçan Hollandalı" operasının prömiyeri ile başladı.

Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak kabul edilen "Uçan Hollandalı" operası, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak sahneye konulacak. Prömiyer, 1 Haziran 2024 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Ünlü Alman rejisör Sebastian Welker tarafından sahneye konulan eserde, "Der Holländer" rolünü Hollandalı bariton Martijn Sanders, "Senta"yı Perihan Artan, "Daland"ı Göktuğ Alpaşar, "Erik"i Hüseyin Likos, "Mary"i Deniz Likos, "Der Steuermann"ı ise Yoel Keşap canlandırdı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetirken, koro şefliğini Volkan Akkoç yapıyor, koreografiyi ise Emre Karaca hazırladı.