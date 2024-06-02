Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Uçan Hollandalı Operası Prömiyeri - Son Dakika
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Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Uçan Hollandalı Operası Prömiyeri

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali\'nde Uçan Hollandalı Operası Prömiyeri

15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasının prömiyeri ile başladı. Festivalin açılış eseri olan bu başyapıt, ünlü Alman rejisör Sebastian Welker tarafından sahneye konuldu. Martijn Sanders, Perihan Artan, Göktuğ Alpaşar, Hüseyin Likos, Deniz Likos ve Yoel Keşap gibi isimlerin rol aldığı eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetti.

02.06.2024 11:01
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15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Richard Wagner'in bestelediği ve librettosunu yazdığı başyapıtı "Uçan Hollandalı" operasının prömiyeri ile başladı.

Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak kabul edilen "Uçan Hollandalı" operası, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olarak sahneye konulacak. Prömiyer, 1 Haziran 2024 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Ünlü Alman rejisör Sebastian Welker tarafından sahneye konulan eserde, "Der Holländer" rolünü Hollandalı bariton Martijn Sanders, "Senta"yı Perihan Artan, "Daland"ı Göktuğ Alpaşar, "Erik"i Hüseyin Likos, "Mary"i Deniz Likos, "Der Steuermann"ı ise Yoel Keşap canlandırdı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetirken, koro şefliğini Volkan Akkoç yapıyor, koreografiyi ise Emre Karaca hazırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Uçan Hollandalı Operası Prömiyeri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde Uçan Hollandalı Operası Prömiyeri - Son Dakika
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