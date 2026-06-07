Haber: Hilal ACAR - Kamera: Dursun ALKAYA
(ANKARA) - 29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Yaşadığını Görmek Ne Güzel" filmi Seyirci Ödülü'ne, "You Love Is a Rebellious Bird" de FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü. Festivalin kapanış töreninde konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, "Kadınlarla buluşmak, sinemaseverlerle buluşmak, öğrenciler ve gençlerle bir araya gelmek gerçekten çok kıymetliydi" dedi.
"Çiçek mi dediniz?" temasıyla düzenlenen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Ankara Kült Kavaklıdere Sineması'nda düzenlenen törenle sona erdi."
"A Voice Without an Echo" ve "The Permission to Film" adlı kısa filmlerin gösterimiyle başlayan törende, "A Voice Without an Echo" filminin senaristi Abdulmoein Othman tarafından gönderilen mesaj, WeART Projesi İdlib Saha Sorumlusu Suad Alaswad tarafından okundu. "The Permission to Film" filminin senaristi Fatoun Fakhorji'nin gönderdiği mesaj ise film ekibi adına Ghufran Almahmood tarafından paylaşıldı."
"Tilbe Saran" video gösterimiyle devam eden törende, sanatçı Marjane Satrapi anısına FIPRESCI jürisi üyeleri Türkiye'den Ece Vitrinel, Fransa'dan Nadia Meflah ve Mısır'dan Omnia Adel bir sunum gerçekleştirdi. Törende, ASAM ekibi tarafından hazırlanan ve altı gün boyunca devam eden 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin öne çıkan anlarını içeren video gösterimi yapıldı."
29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında verilen FIPRESCI Ödülü'nün sahibi "You Love Is a Rebellious Bird" filmi oldu. Festival kapsamında verilen Seyirci Ödülü'nün sahibi ise "Yaşadığını Görmek Ne Güzel" filmi oldu.
Son Dakika › Güncel › Uçan Süpürge Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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