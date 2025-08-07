UÇK Komutanlarına Lahey'de Destek Gösterisi - Son Dakika
UÇK Komutanlarına Lahey'de Destek Gösterisi

07.08.2025 20:08
Kosova'da binlerce kişi, Lahey'de tutuklu eski UÇK komutanlarına destek gösterisi düzenledi.

Hollanda'nın Lahey şehrinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında olduğu Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları için Kosova'nın başkenti Priştine'de destek gösterisi düzenlendi.

Şehir merkezindeki meydanları dolduran binlerce kişi, UÇK Savaş Gazileri Derneğince düzenlenen gösteride Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek verdi.

"Adalet", "UÇK Sırbistan'a boyun eğmedi, Lahey'e de boyun eğmez!", "Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi birer kahramandır!", yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarla komutanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yapılan konuşmalarda, mahkemenin tek taraflı eylemleriyle Kosova'nın kurtuluş savaşını lekelemeye ve tarihi Sırbistan'ın lehine çevirmeye çalıştığına vurgu yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

UÇK'nin eski komutanlarının Lahey'de tutukluluğu 2020'den bu yana devam ediyor.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan ve NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız bir ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesi ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA

kosova, Güncel, Dünya, Lahey

