UCLA, Kesilen 584 Milyon Dolar İçin Mücadele Ediyor

California Üniversitesi (UCLA), "antisemitizm iddiaları" gerekçe gösterilerek kesilen 584 milyon dolarlık federal fonu geri almak için mücadele veriyor.

California Üniversitesinin internet sitesinden, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen federal fonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kesilen 584 milyon dolarlık fonun üniversiteye mümkün olan en kısa sürede geri verilmesinin hedeflendiği, bu konuda federal yönetim ile görüşmeye de hazır olunduğu belirtildi.

Kesintilerin "önemli çalışmaların sonunu getireceği" ifade edilen açıklamada, "Fonların yeniden sağlanması ülkemizin yararınadır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, kesintilerin sorunların çözümünde hiçbir işe yaramadığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığının 30 Temmuz'daki açıklamasında, üniversitenin İsrailli ve Yahudi öğrencilere yönelik saldırılara "kasten kayıtsız kalarak" Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiği öne sürülmüştü.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin de ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakanlığın, California Üniversitesini "Yahudi Amerikalıları tehlikeye attığı için ağır bir bedel ödemeye zorlayacağı" ve "üniversite bünyesindeki kampüslere yönelik soruşturmaların sürdürüleceği" kaydedilmişti.