UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Disiplin Süreci - Son Dakika
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UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Disiplin Süreci

09.06.2026 10:27
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UCM, Başsavcı Kerim Han'ın durumunu Taraf Devletler Meclisine sevk etti, görevden uzaklaştırma kararı aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi Bürosu, Başsavcı Kerim Han hakkındaki disiplin sürecini, Han'ın görevden alınmasına karar verme yetkisine sahip Taraf Devletler Meclisine sevk etti.

UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Han'ın görevinin akıbetini belirlemek üzere Mahkemeyi kuran 125 taraf devletten oluşan Meclisin en kısa sürede özel oturum için toplantıya çağrılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Büronun 8 Haziran'da düzenlenen toplantıda Başsavcı Han hakkındaki disiplin işlemleri için nitelikli çoğunlukla karar aldığı ifade edildi.

Büronun aynı zamanda UCM Usul ve Delil Kurallarının 28. maddesi uyarınca yetkili karar verici olan Taraf Devletler Meclisinin nihai kararına kadar Han'ın görevden uzaklaştırılmasına da karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Büro, bu görevden uzaklaştırmanın nihai sonuca işaret etmediğini vurguluyor." ifadesi kullanılırken kararın ve belgelerin gizli kalacağı vurgulandı.

Taraf Devletler Meclisi, UCM'nin yönetim denetimi ve yasama organı olarak görev yapıyor. Roma Statüsü'nü onaylayan ve katılan 125 devletin temsilcilerinden oluşuyor.

Meclis Bürosu ise Meclis tarafından üç yıllığına seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve 18 üye olmak üzere 21 kişiden oluşuyor.

Kerim Han hakkındaki iddialar

UCM Başsavcısı Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.

Mart 2026'da UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında " görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı.

Han, daha önce verdiği röportajda süreci "emsalsiz" olarak nitelendirmiş ve "Süreç beni akladı" demişti.

Kaynak: AA

Başsavcı, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM Başsavcısı Kerim Han'ın Disiplin Süreci - Son Dakika

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