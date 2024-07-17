Uçmakdere Mahallesi: Ekstrem spor tutkunlarının adresi Ganos Dağı

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Ekstrem spor tutkunlarının adresi Ganos Dağı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Ekstrem spor tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yaparak, mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzaraları gökyüzünden izliyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de gelen paraşütçüler, bu doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Uçmakdere, sunduğu benzersiz manzaralar ve uçuş deneyimiyle, hem adrenalin tutkunlarına hem de doğaseverlere hitap ediyor.

Uçmakdere Mahallesi, her yıl daha fazla sayıda ziyaretçiyi ağırlayarak yamaç paraşütü ve diğer ekstrem sporlar için vazgeçilmez bir destinasyon haline geliyor.