Uçmakdere Mahallesi: Ekstrem spor tutkunlarının adresi Ganos Dağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uçmakdere Mahallesi: Ekstrem spor tutkunlarının adresi Ganos Dağı

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor. 250 ve 600 metrelik pistlerden uçuş yaparak, gökyüzünden mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzaraları izleyebilirsiniz. Uçmakdere, adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere hitap eden benzersiz manzaralar ve uçuş deneyimi sunuyor. Her yıl daha fazla ziyaretçi çeken Uçmakdere, yamaç paraşütü ve diğer ekstrem sporlar için vazgeçilmez bir destinasyon haline geliyor.

17.07.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekstrem spor tutkunlarının adresi Ganos Dağı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Ekstrem spor tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yaparak, mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz manzaraları gökyüzünden izliyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de gelen paraşütçüler, bu doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor. Uçmakdere, sunduğu benzersiz manzaralar ve uçuş deneyimiyle, hem adrenalin tutkunlarına hem de doğaseverlere hitap ediyor.

Uçmakdere Mahallesi, her yıl daha fazla sayıda ziyaretçiyi ağırlayarak yamaç paraşütü ve diğer ekstrem sporlar için vazgeçilmez bir destinasyon haline geliyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Spor, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçmakdere Mahallesi: Ekstrem spor tutkunlarının adresi Ganos Dağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:13 Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi Turistlere yüksek fiyatla nar suyu satan büfenin cezası kesildi
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 19:11:39. #1.13#
SON DAKİKA: Uçmakdere Mahallesi: Ekstrem spor tutkunlarının adresi Ganos Dağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement