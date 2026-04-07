Ücretsiz Kargo Vaadi İhlal Ediliyor: Tüketici Hakları Nasıl Korunur?
Ücretsiz Kargo Vaadi İhlal Ediliyor: Tüketici Hakları Nasıl Korunur?

07.04.2026 11:46
İnternet alışverişlerinde ücretsiz kargo vaadiyle satılan ürünler için teslimatta ek ücret talep edildiği iddiaları artıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu durumda ödeme yapılmaması ve şikayette bulunulması gerektiğini vurguluyor.

İnternet alışverişi, hız ve erişim kolaylığı nedeniyle giderek yaygınlaşırken, satıcı ile tüketici arasındaki güven ilişkisi temel önem taşıyor. Tüketiciler, önceden ödeme yaparak ürünlerin vaat edildiği gibi ulaşacağını varsayıyor, bu vaatlerin başında da genellikle 'ücretsiz kargo' geliyor. Ancak son dönemde, ücretsiz kargo seçeneğiyle satın alınan ürünlerin teslimatında ek ücret talep edildiğine dair iddialar artıyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, böyle bir durumda kesinlikle ödeme yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Tüketicilerin, kargo firması hakkında hem satıcıya hem de Ulaştırma Bakanlığı'na şikayette bulunması öneriliyor. Eğer tüketici ürünü geri göndermek istemiyor ve acil ihtiyacı varsa, ödemenin belgelendirilerek satıcıdan talep edilmesi gerekiyor. Satıcının ödememesi durumunda, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulabileceği vurgulanıyor.

Ağaoğlu, bu tür uygulamaların tüketici güvenini sarsdığını ve kargo firmalarının sahtekarlık yapabileceğini ifade ediyor. 'Ücretsiz kargo' ibaresiyle yapılan satışlarda ek ücret talep edilemeyeceğini hatırlatarak, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un tüketiciyi koruyucu önlemler içerdiğini açıklıyor. Satıcıların kurallara uymaması halinde, Ticaret Bakanlığı'nın yaptırım uygulayabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Tüketicilerin, teslimattan itibaren 14 gün içinde iade hakkına sahip olduğu hatırlatılıyor. Son olarak, üründe indirim yapıp kargo bedelini artıran satıcıların tuzağına karşı uyarı yapılıyor, tüketicilerin araştırma yapmasının önemi vurgulanıyor.

