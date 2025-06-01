Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana gelen kazada; uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ferhat Mete, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),