HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana gelen kazada; uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ferhat Mete, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),
Son Dakika › Güncel › Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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