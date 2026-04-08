Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı: Barcelona-Atletico Madrid ve PSG-Liverpool Karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün oynanacak iki maçla devam ediyor. İlk mücadelede iki İspanyol ekibi Barcelona ile Atletico Madrid karşılaşacak. Camp Nou'da saat 22:00'de başlayacak maçta Barcelona, Newcastle United'ı eleyerek bu turda yer alırken, Atletico Madrid Tottenham'ı geçerek rakibi oldu. Barcelona'nın son 6 resmi maçta Atletico Madrid'e karşı 5 galibiyeti bulunuyor ve Misli üyelerinin %33'ü Barcelona galibiyetini tahmin ediyor. Sakatlıklar nedeniyle Barcelona'da Andreas Christensen, Raphinha, Frenkie de Jong ve Marc Bernal, Atletico Madrid'de ise Jan Oblak, Pablo Barrios, Jose Gimenez ve Johnny Cardoso forma giyemeyecek.

Diğer maçta Fransız devi PSG, İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Parc des Princes'te saat 22:00'de başlayacak mücadelede PSG, Chelsea'yi eleyerek bu turda yer alırken, Liverpool Galatasaray'ı geçerek adını yazdırdı. PSG'nin son 4 resmi maçını 2,5 gol üstü atarak kazandığı belirtiliyor ve Misli üyelerinin %37'si PSG galibiyetini tercih ediyor. Liverpool'da Alisson Becker, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Alexander Isak ve Wataru Endo, PSG'de ise Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz ve Bradley Barcola sakatlıkları nedeniyle maçta olamayacak. Her iki maçın heyecanı canlı sohbet ile Misli'de takip edilebilecek.