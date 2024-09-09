Dayı 2: Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Güncel

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın senaryosunu yazdığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi"nin devam filmi, "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi"nin oyuncu kadrosu belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre filmde Bayraktar'a, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol eşlik edecek. Oyuncular, çekimler öncesi okuma provasında bir araya geldi.

Yapımcılığını Ubay Yapım ile Diopter Film'in üstleneceği filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Filmin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi Uğur Bayraktar yapacak, senaryosunu ise Uğur Bayraktar ve Ece Bayraktar kaleme aldı.

Filmin görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya, sanat yönetmenliğini Özkan Çimenli, kurgusunu Erhan Özen ve müziklerini Zeynep Alasya, Caner Özkan ile Ertan Özkan yapacak.