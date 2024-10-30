Uganda'da Aileye Yönelik Saldırıda 8 Ölü

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Uganda'da çoğunluğu aynı aileden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis sözcüsü Billal Matamba, basına yaptığı açıklamada, dün geceki saldırının, ülkenin batısındaki Kagadi bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce, bıçak gibi keskin aletlerle gerçekleştirildiğini belirtti.

Çoğu aynı aileden 8 kişinin öldüğü, 8 kişinin ağır yaralandığı saldırının, ismi henüz tespit edilemeyen yeni bir tarikat üyeleri tarafından yapıldığını aktaran Matamba, saldırıyı düzenleyenlerden 2'sinin polisle girdiği çatışmada öldüğünü ifade etti.

Matamba, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Billal Matamba, saldırıya uğrayanlar arasında 3, 7 ve 13 yaşlarında çocukların da bulunduğunu bildirdi.