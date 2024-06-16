Uganda'da kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Uganda'da bayramın ilk gününde kesilen kurbanlıkların etleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başladı.

TDV, Uganda'da bu yıl 6 bin büyükbaş kurban kesimi yaparak, yaklaşık 42 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak.

Başkent Kampala'nın yanı sıra Soroti, Hoima, Jinja, Masaka, Mbarar, Fort Portal, Masindi, Budaka ve Luweero eyaletlerinde kesim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştirilecek.

Bayram namazından sonra başlayan kesim işlemlerinde başkent Kampala'da 800, Soroti'de 500, Hoima'da 600, Jinja'da 400, Masaka'da 600, Luweero'da 800, Mbarar'da 700, Fort Portal'da 300, Masindi'de 500, Budaka'da 800 olmak üzere 6 bin büyükbaş kurbanlığın kesimi yapılacak.

Öte yandan TDV gönülleri, Kampala yakınındaki Luweero bölgesinde etlerin yanı sıra köylerdeki çocuklara şeker ve balon dağıttı.