Uganda'da Medya Ofisleri Kapatıldı

ADDİS Uganda'da, NTV ve Daily Monitor'ün de aralarında bulunduğu Nation Media Group bünyesindeki yayın kuruluşlarının ofisleri, Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın talimatıyla kapatıldı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Uganda'da istediğim herhangi bir medya kuruluşunu kapatma yetkisine sahibim." ifadesini kullandı.

Bu yetkiye 2017'den bu yana sahip olduğunu belirten Kainerugaba, bu yetkinin kendisine babası tarafından verildiğini savundu.

Nation Media Group ofislerini kapatan Kainerugaba, "Bundan sonra Uganda'daki tüm medya kuruluşları kurallara uyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Uganda ordusuna bağlı birlikler, başkent Kampala'daki medya ofisi önünde konuşlandırıldı.

Daily Monitor, merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Nation Media Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.

En az 6 basın yayın kuruluşu kapatıldı

Ülkedeki Ulusal Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Nation Media Group bünyesindeki en az 6 basın yayın kuruluşunun kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu adımdan ve medya ekosistemi üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce de Kenya'nın başkenti Nairobi'yi iki haftada alabileceği gibi tartışmalı açıklamalarla gündeme gelen Kainerugaba, Uganda'yı 1986'dan bu yana yöneten babası Museveni tarafından Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.???????