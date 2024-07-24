Uganda'daki protestolarda 60 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uganda'daki protestolarda 60 kişi gözaltına alındı

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Uganda'da yolsuzluk karşıtı gösterilere katılan en az 60 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, parlamento binasına yürüyerek yolsuzluğu protesto etti. Polis müdahalesiyle en az 60 kişi gözaltına alındı ve hızlı bir şekilde mahkemeye çıkarıldı. Yolsuzluğa karışan yetkililere ise İngiltere ve ABD yaptırım uygulama kararı almıştı.

24.07.2024 11:29
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- Uganda'daki protestolarda 60 kişi gözaltına alındı

KAMPALA - Uganda'da yolsuzluk karşıtı gösterilere katılan en az 60 kişi gözaltına alındı.

Uganda'da çok sayıda üst düzey kamu görevlisinin de dahil olduğu uzun süredir devam eden yolsuzluk iddialarına karşı gösteri düzenlendi. Gösterilerin polis tarafından yasaklanmasına rağmen dün sokaklara dökülen protestocular başkent Kampala'daki parlamento binasına yürüdü. Güvenlik güçleri, parlamento binasının çevresindeki yolları kapatarak sokaklara barikatlar kurdu. "Yolsuzluğu durdurun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, parlamentoyu "hırsızlar ordusu" olarak adlandırdı.

Polisin müdahale ettiği gösterilerde en az 60 kişinin gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarıldığı belirtildi. Uganda Baro Başkanı Bernard Oundo, göstericilerin çok hızlı bir şekilde mahkemeye çıkarıldığını ifade ederek, "Bu aceleye getirilmiş bir yargılamaydı. Gözaltına alınıp çok kısa sürede mahkemeye çıkarıldılar. Kefaletle serbest bırakılmadan cezaevine gönderildiler. Bu insanların adalete kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

İngiltere Nisan'da, ABD ise Mayıs ayında aralarında Parlamento Başkanı Anita Among'un da bulunduğu Ugandalı yetkililere yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: İHA

Parlamento, Politika, Güncel, Son Dakika

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