Uganda'dan Rusya'ya 6 bin 786 kilometre uçan küçük kartalın göçü dergide yer aldı - Son Dakika
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Uganda'dan Rusya'ya 6 bin 786 kilometre uçan küçük kartalın göçü dergide yer aldı

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Iğdır'da uydu vericisi takılan küçük kartalın göçünü ele alan makale, Zoology in the Middle East dergisinde yayımlandı. Kartal sonbaharda 49 günde 5 bin 81 kilometre uçarak Uganda'ya ulaşmış, ilkbaharda 35 günde 6 bin 786 kilometre uçarak Rusya'daki üreme alanına dönmüştü.

Iğdır'da takılan uydu vericisiyle izlenen küçük kartalla ilgili hazırlanan makale, uluslararası hakemli dergide yayımlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde KuzeyDoğa Derneğince sürdürülen kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

KuzeyDoğa'nın 2006 yılından beri bu bölgede yakaladığı kuşlara taktığı halkalardan ve uydu vericilerinden elde edilen veriler, dünya kuş bilimine de katkı sunuyor.

Bu kapsamda 2021'in eylül ayında Iğdır'da yakalanarak uydu vericisi takılan küçük kartal (Hieraaetus pennatus), doğal ortamına salındı.

Küçük kartal, 49 günde Uganda'ya uçup burada kışladıktan sonra ilkbaharda 6 bin 786 kilometre uçarak Rusya'daki üreme alanına döndü.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, ornitolog Kayahan Ağırkaya ve Utah Üniversitesi öğrencilerinden Nathan Murthy'nin bu küçük kartalla ilgili çalışması, Zoology in the Middle East dergisinde yayımlandı.

Orta Doğu ve çevresindeki bölgelerin hayvan çeşitliliğini, ekolojisini ve korunmasını inceleyen, uluslararası hakemli bilimsel dergi Zoology in the Middle East, Nathan Murthy'nin makalesine yer verip küçük kartalın yolculuğunu ele aldı.

"İlk bilimsel çalışma oldu"

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nde elde edilen verilerin bu alanın önemini gösterdiğini söyledi.

Kuşun takip sürecine dair bilgi veren Tutar, şöyle devam etti:

"Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, 2021 yılı eylül ayında bir küçük kartala uydu vericisi yerleştirmişti. Bu küçük kartalın göç rotası takip edildiğinde sonbaharda 49 günde 5 bin 81 kilometre uçarak Uganda'ya ulaştığı tespit edildi. Yine ilkbahardaki göçünde ise kuzeye doğru yola çıkan küçük kartal, 35 günde 6 bin 786 kilometre uçtu ve Rusya'daki üreme alanına ulaştı."

Küçük kartaldan elde edilen verilerin göçmen kuşların yolculuğuna dair önemli verileri barındırdığını belirten Tutar, "Zoology in the Middle East isimli dergide yayımlanan bu çalışma, bir küçük kartalın ilk defa uydu vericisiyle takip edildiği ilk bilimsel çalışma oldu. Bu araştırma, Aras'ın uluslararası bilimsel veri üretimindeki önemini ortaya koyarken göçmen kuşların korunması için ülkeler arası işbirliğinin gerekliliğini vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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