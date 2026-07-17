Uganda Ebola Salgını Sona Ermek Üzere

KAMPALA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Uganda'nın başkenti Kampala'daki Mulago Ulusal Sevk Hastanesi'nde basına konuşan Uganda Sağlık Bakanı Chris Baryomunsi, 16 Temmuz 2026.

Uganda, perşembe günü testi negatif çıkan son Ebola hastasını taburcu etti. Ülkede yeni vaka görülmemesi halinde salgının sona erdiğinin ilan edilmesi için gereken 42 günlük geri sayım başladı. (Fotoğraf: Hajarah Nalwadda/Xinhua)