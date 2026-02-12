Uğur Büyükbaş, Esnaf Odası Başkanlığına Seçildi

19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Uğur Büyükbaş, görevine başladı.

Hafta sonu gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Büyükbaş, Bafra İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Seçim sürecinde kendisine desten veren esnafa teşekkür eden Büyükbaş, "Son derece güzel demokrasi örneği gösterilen bir seçimi geride bıraktık. Bu bir bayrak yarışı ve esnaf kardeşlerimiz bu dönemde bu göreve bizi layık gördü. Seçim artık geride kaldı. Şimdi çalışma ve ilçemiz esnafının sıkıntılarına çözüm olma zamanı." dedi.

Birlikte yönetecek, birlikte üretecek ve 19 Mayıs esnafını daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacaklarını dile getiren Büyükbaş, "Bu görev bir makam değil, emanettir. Emanete sahip çıkacak, ayrım yapmadan tüm esnafımızın yanında olacağız. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Güçlü esnaf, güçlü 19 Mayıs." ifadelerini kullandı.

Önceki dönem oda başkanı olan Harun Şimşek de Büyükbaş'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu.