Uğur Gallenkuş'un Kolajları: Savaş ve Barışın Paralel Evrenleri

Uğur Gallenkuş, fotomuhabirlerinin çektiği savaş ve mülteci fotoğraflarıyla günlük hayattan huzurlu sahneleri bir araya getirerek etkileyici kolajlar yaratıyor. Bu çalışmalara, 2015'te Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken boğularak ölen 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin fotoğrafını gördükten sonra başladığını belirtiyor. 2014'ten beri hobi olarak fotomontaj yapan Gallenkuş, düşüncelerini görsel sanatla ifade etmek amacıyla yola çıktığını söylüyor.

Kullandığı fotoğrafları kendisi çekmiyor; savaş ve mülteci kareleri fotomuhabirlerine, günlük hayat sahneleri ise amatör fotoğrafçılara ait. 2018'de çalışmalarını boredpanda.com'da yayımlamasıyla dünya çapında ilgi gören Gallenkuş, 2020'de 'Parallel Universes of Children' ve 2024'te 'Parallel Universes of War and Peace' kitaplarını İngilizce olarak yayımladı. İnsanların sorunlara alışıp unuttuğunu vurgulayan sanatçı, kadına şiddet, çocuk eşitsizlikleri ve çevresel sorunlara da dikkat çekiyor.

En sevdiği çalışması olarak 'Bathing at War, Bathing at Peace'ı gösteriyor; bu kolaj, Gazze'de İsrail saldırısından kurtulan bir ailenin küvette yıkanmasını anlatıyor ve umut mesajı veriyor. 2021'de Almanya'da ilk sergisini açan Gallenkuş, İtalya, Polonya, Fransa, İsviçre, Yunanistan ve Türkiye'de eserlerini sergiledi. Çalışmalarının bazı ülkelerde derslerde gösterildiğini belirterek, değişimin yavaş ama sürekli olacağına inanıyor ve görsel sanatın dil engelini aşarak etki yarattığını vurguluyor.