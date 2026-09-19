Uğurludağ\'da öğrenciler uçurtmaları Gazze\'deki çocuklara ithafen gökyüzüne bıraktı

Uğurludağ'da öğrenciler uçurtmaları Gazze'deki çocuklara ithafen gökyüzüne bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde, MEB'in 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde ilkokul öğrencileri, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. İlçe futbol sahasındaki etkinliğe Kaymakam, Belediye Başkan Vekili, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik, Uğurludağ ilçe futbol sahasında gerçekleştirildi.
Etkinliğe Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Belediye Başkan Vekili Ahmet Sağır, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte öğrenciler, uçurtmaları Gazzeli çocuklara ithafen gökyüzüne bıraktı.
Kaynak: AA
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