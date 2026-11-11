UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker olayında mürettebatın durumunu bilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker olayında mürettebatın durumunu bilmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldığını bildirdi. Mürettebatın durumu, olası hasar ve çevreye etkisi henüz bilinmezken yetkililer soruşturma yürütüyor; bölgeden geçecek gemilere dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldığını duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerle ilgili olay rapor edildiği belirtildi.

Olayın ardından mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, yetkili makamların olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgeden geçecek gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDenizcilikGüvenlikEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi Karşılığında hediye de verdi Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi
Volkan Demirel’e sürpriz talip Volkan Demirel'e sürpriz talip
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
07:22
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi
07:09
El Salvador ordusundan Haiti’de çetelere ağır darbe 20 kişiyi öldürdüler
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler
07:01
Merkez Bankası’ndan kritik karar Faaliyet izni iptal edildi
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi
06:55
Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti
Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
06:49
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
06:40
Letonya ve Litvanya sınırında alarm NATO savaş uçakları havalandı
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 07:42:07. #7.13#
SON DAKİKA: UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker olayında mürettebatın durumunu bilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android