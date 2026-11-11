UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker olayında mürettebatın durumunu bilmiyor

UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker olayında mürettebatın durumunu bilmiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldığını bildirdi. Mürettebatın durumu, olası hasar ve çevreye etkisi henüz bilinmezken yetkililer soruşturma yürütüyor; bölgeden geçecek gemilere dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin karıştığı olayla ilgili rapor aldığını duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir tankerle ilgili olay rapor edildiği belirtildi.
Olayın ardından mürettebatın durumunun, olası hasarın ve çevreye etkisinin henüz bilinmediği aktarılan açıklamada, yetkili makamların olayla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
Açıklamada, bölgeden geçecek gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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