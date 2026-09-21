UKMTO, Hürmüz'de tankere mühimmat isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi - Son Dakika
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UKMTO, Hürmüz'de tankere mühimmat isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi

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UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen mühimmat isabet ettiğini, mürettebattan 2 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Gemi makine gücüyle seyrini sürdürdü; çevre kirliliği bildirilmedi, bölgedeki gemilere ihtiyatlı olmaları tavsiye edildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

UKMTO'nun askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan tankerde mürettebattan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve geminin kendi makine gücüyle bir sonraki varış limanına seyrini sürdürdüğü aktarıldı.

Herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğine işaret edilen açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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