UKMTO, Umman'ın Hasab kentinin 16 deniz mili doğusunda tankerde patlama bildirdi

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin 16 deniz mili doğusunda seyreden bir tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan bir tankerin iskele tarafında ve suya yakın kısmında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlamanın neden kaynaklandığına dair bilgi verilmedi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğinin meydana gelmediği aktarılan açıklamada, tankerin seyrine devam ettiği ve yetkililerin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.