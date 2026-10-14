UKMTO'ya göre Hürmüz Boğazı'nda iki konteyner gemisi vuruldu, hafif hasar oluştu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki konteyner gemisinin, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisine bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçecek diğer gemilere tedbirli olmaları ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

İran'ın, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemilere yönelik saldırıları, savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken yalnızca iki gün önce 6 geminin saldırıya uğradığı açıklanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah, Hürmüz Boğazı'nın alternatif güney rotasından geçmeye çalışırken mayına çarpan 2 bin 500 konteyner taşıyan bir geminin battığını duyurmuştu.