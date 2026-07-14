Ukrayna Başbakanı İstifa Etti

Ukrayna Parlamentosu'nun, Başbakan Yuliya Sviridenko'nun görevinden istifa ettiğine ilişkin dün sunduğu dilekçeyi onayladığı bildirildi.

Parlamentoya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna Başbakanı Sviridenko'nun sunduğu istifa dilekçesinin onaylanmasının oylandığı belirtildi.

Açıklamada, 258 milletvekillinin "evet" oyunu kullanmasıyla söz konusu dilekçenin onaylandığı ifade edildi.

Ukrayna basınındaki haberlere göre, yeni başbakan ile bakanlar kurulunun da parlamentodan güvenoyu alması için gereken sürecin bu hafta içinde başlatılması bekleniyor.

Zelenskiy, hükümette değişikliğe gidileceğini açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Zelenskiy mesajında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik. Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim."

Ukrayna'da bazı sosyal medya hesapları, geçen yıl temmuz ayında başbakanlık görevine gelen 40 yaşındaki Sviridenko'nun, ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağını iddia ediyor.