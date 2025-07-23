Ukrayna'da Fransız Mirage 2000 Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
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Ukrayna'da Fransız Mirage 2000 Savaş Uçağı Düştü

23.07.2025 13:41
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Zelenskiy, bir Mirage 2000 uçağının düştüğünü ve pilotun atlamayı başardığını duyurdu.

KİEV, 23 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa tarafından tedarik edilen bir Mirage 2000 savaş uçağının salı günü düştüğünü açıkladı.

Zelenskiy çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün bir savaş uçağımızı, Fransız yapımı çok etkili bir sistem olan Mirage uçaklarımızdan birini kaybettik" ifadelerini kullandı.

Pilotun uçaktan atlamayı başardığını belirten Zelenskiy, kazanın Rus saldırısından kaynaklanmadığını vurguladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise söz konusu bir uçuş görevi sırasında yaşanan kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Ukrayna, Mirage 2000 savaş uçaklarının ilk partisini şubat ayında Fransa'dan teslim almıştı. Bu kaza, Ukrayna'da Mirage uçağıyla ilgili kayda geçen ilk olay oldu.

Farklı görevlerde kullanılabilen, tek motorlu bir avcı uçağı olan Mirage 2000, SCALP füzeleri de dahil olmak üzere hassas güdümlü mühimmat taşıma kapasitesine sahip.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da Fransız Mirage 2000 Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da Fransız Mirage 2000 Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
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