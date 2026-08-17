Ukrayna'da Temmuz Ayı Sivil Kayıpları Rekor Seviyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da Temmuz Ayı Sivil Kayıpları Rekor Seviyede

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Temmuz'da en az 437 sivilin öldüğünü ve 2610'unun yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun temmuz ayı boyunca ülkesine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle en az 437 kişinin öldüğü ve 2610 kişinin de yaralandığını kaydederek, "Bu, Mayıs 2022'den bu yana sivil kayıplarında kaydedilen en yüksek aylık veri oldu." ifadesini kullandı.

Sybiha, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili bir raporun yayımlandığını belirtti.

Söz konusu raporun dünyanın dikkatini çekmesi gerektiğini savunan Sybiha şunları kaydetti:

"Rusya sadece temmuz ayı içerisinde Ukrayna genelinde en az 437 sivili öldürdü ve 2610 sivili yaraladı. Bu, Mayıs 2022'den bu yana sivil kayıplarda kaydedilen en yüksek aylık veri oldu. (Bu süreç içinde) 17 çocuk hayatını kaybetti, 166 çocuk ise yaralandı. Bu da Nisan 2022'den bu yana çocuk kayıplarında kaydedilen en yüksek aylık veri oldu."

Sybiha, Rus ordusunun ülkesine karşı hava saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade ederek, "Temmuz ayındaki tüm sivil kayıplarının yüzde 38'i sadece uzun menzilli silahlarla gerçekleşti. Bu belgelenmesi, soruşturulması ve sorumlularının hesap vermesi gereken kasıtlı bir terör sistemidir." yorumunda bulundu.

Ukrayna'ya düzenlenen saldırılardan sorumlu Rus yetkililerin yargılanması gerektiğini kaydeden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukraynalıların daha fazla öldürülmesinin ne Rusya'nın savaş alanındaki konumunu iyileştireceğini ne de müzakere masasında konumunu güçlendireceğini anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması ve ülkesine daha fazla hava savunma sistemi tedarik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Temmuz Ayı Sivil Kayıpları Rekor Seviyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

19:32
Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
19:20
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
19:00
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
18:44
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:03
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 19:46:40. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Temmuz Ayı Sivil Kayıpları Rekor Seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.