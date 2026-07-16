Ukrayna'da Yeni Kabine Güvenoyu Aldı

Ukrayna Parlamentosu, bugün başbakan olarak atanan Sergiy Koretskiy'nin oluşturduğu kabineye güvenoyu verdi.

Parlamentonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başbakanlığı bugün onaylanan Koretskiy'nin sunduğu kabinenin güvenoyu oylamasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, oturuma katılan milletvekillerinden 264'ünün "evet" oyu kullandığı, böylece yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu aldığı kaydedildi.

Denis Şmigal'ın Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı olarak görevini sürdüreceği belirtilen açıklamada, Tatyana Berejna'nın Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı, İvan Vigivskiy'nin İçişleri Bakanı, Denis Maslov'un ise Adalet Bakanı olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığında şimdilik herhangi bir görev değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kabine revizyonu savunma yönetimindeki anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin siyasi stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldıklarını ve bu kapsamda hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu.

Ukrayna Parlamentosu, eski Başbakan Yuliya Sviridenko'nun istifasını 14 Temmuz'da onaylamıştı.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı İgor Klimenko'yu Savunma Bakanlığı görevine aday gösterdiğini açıklayan Zelenskiy, "Fedorov'un ekibimizde kalacağından eminim ancak görevine nasıl devam edeceğini daha sonra değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ise bu sabah Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, dün Zelenskiy ile görüştüğünü belirterek, "Bana danışmanlık yapmayı ya da ekipte kalmam için başka bir görev üstlenmeyi teklif etti. Danışmanlık teklifini reddettim." dedi.

Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibiyle yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen görevini sürdürmeye hazır olduğunu ifade eden Fedorov, "Bu göreve savaşı kazanmak için ihtiyacım var." diye konuştu.

Öte yandan Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Fedorov'un Savunma Bakanı olarak görevine devam etmesi talep edildi.