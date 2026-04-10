Ukrayna'dan Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
Ukrayna'dan Ateşkes Vurgusu

10.04.2026 13:12
Ukrayna Dışişleri Bakanı, kalıcı ateşkesin savaşı sona erdirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşı sona erdirmek yönündeki diplomatik çalışmaların sürdürülmesi için ateşkes sağlanmasının doğru bir strateji olduğunu bildirdi.

Sybiha sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin verdiği kararı değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce ateşkes çağrısında bulunduğunu anımsatan Sybiha, "(Ukrayna) Devlet Başkanı tarafından önerilen Paskalya ateşkesi teklifinin uygulanma şansı var. Ukraynalılar terörden uzak bir bayramı hak ediyor." ifadesini kullandı.

Sybiha, savaşın bitirilmesi için kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini savunarak, şunları aktardı:

"Ateşkesin ne zaman ve nerede uygulanacağını göreceğiz ve biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Kalıcı bir ateşkes, gerçek diplomasiye ve Rusya'nın asla kazanamayacağı ve nihayetinde sona erdirmesi gereken bu savaşa son verecektir."

Savaşın sona erdirilmesi yönündeki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Sybiha, "Ateşkesin, hem Orta Doğu'da hem de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı durumunda diplomatik çabaları ilerletmek için doğru strateji olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadeleri yer almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise konuya ilişkin açıklamada, "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti." ifadesini kullanarak şunları kaydetmişti:

"İnsanlar tehditlerden uzak, barışa doğru gerçek ilerlemenin olduğu bir Paskalya'ya ihtiyaç duyuyor ve Rusya'nın Paskalya'dan sonra saldırılara geri dönmeme şansı var."

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

