Ukrayna'dan Rus tankerlerine saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'dan Rus tankerlerine saldırı

05.05.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndaki tankerlerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde Rus gölge filosuna ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya ait bir görüntüyü de paylaştığı açıklamasında, "Rus gölge filosuna" yönelik saldırıları sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna ordusunun, söz konusu filoya ait iki petrol tankerine yönelik Rusya'nın Novorossiysk Limanı girişinde saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü.

Zelenskiy, uzun menzilli saldırıları artıracaklarına değinerek, "Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir." ifadesini kullandı.

Rusya gece "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 268 SİHA ile saldırı düzenledi

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda bir adet "İskender-M" tipi balistik füzesi, "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbara" tipi SİHA'ların kullanıldığı kaydedilen açıklamada, füze ve 249 SİHA'nın Ukrayna ordusunca etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rusya'nın Odessa'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı, Harkiv bölgesinde ise 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rus tankerlerine saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:29:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rus tankerlerine saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.