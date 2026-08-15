Ukrayna'dan Rusya'ya Füze Saldırısı
Rusya'nın Samara Bölgesi'nde sanayi tesisine Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlendi.
Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, bölgedeki bir sanayi tesisine Ukrayna'nın füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Fedorişçev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi tesisine Ukrayna'nın füze saldırısı yaptığını belirterek, acil müdahale ekibinin oluşturulduğunu ve tüm acil servislerin olay yerinde olduğunu kaydetti.
Saldırının sonuçları ve kayıplar ile ilgili çalışmanın sürdüğünü aktaran Fedorişçev, bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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