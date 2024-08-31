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- Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı: 5 ölü, 37 yaralı

BELGOROD - Ukrayna'nın Rusya'nın sınırdaki Belgorod bölgesine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın sınırdaki Belgorod bölgesini bir kez daha hedef aldı. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında biri kadın 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 37 sivilin ise yaralandığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Gladkov, yaralanan 3'ü çocuk 10 kişinin durumunun ciddi olduğunu söyledi. Saldırı sonucu binalarda hasar meydana geldiğini, en az 20 aracın da hasar gördüğünü belirten Gladkov, bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, dün Rusya'da Ukrayna'ya saldırı düzenledi. Rusya'nın, Harkov kentinde 12 katlı bir apartmana ve çocuk parkına güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 77 kişi de yaralandı.