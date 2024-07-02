Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Macaristan Başbakanı Orban Görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığının 6 aylığına dün itibarıyla Macaristan'a geçmesinin ardından Orban, Ukrayna'ya ziyarette bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat 2022'de başlamasından bu yana ilk kez başkent Kiev'e giden Orban, Zelenskiy ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Orban, Ukrayna ile ilişkiler kurmak istediklerini belirterek, "Diğer komşu ülkelerimizle yaptığımız anlaşmalara benzer şekilde Ukrayna ile de ikili küresel işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz." dedi.

Victor Orban, "geçmişteki tüm anlaşmazlıkları kapatmaya ve geleceğe odaklanmaya çalıştıklarını" belirtti.

Macaristan ile Ukrayna arasında çözülmesi gereken ve geçen yıllarda müzakere ettikleri pek çok konu olduğuna dikkati çeken Orban, "Buraya ikili meselelerin çözümünde ilerleme kaydetmek için geldim." diye konuştu.

Orban, geçen hafta Brüksel'de yapılan Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde Zelenskiy ile bugünkü görüşmenin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını anlattı.

Macaristan Başbakanı Orban, ayrıca Macaristan'ın mevcut fırsatlara göre Ukrayna ekonomisinin iyileştirilmesinde yer alacağını aktardı.

Barışın önemli bir konu olduğuna işaret eden Orban, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an içinde bulunduğumuz savaş Avrupa'nın da güvenliğini çok yoğun şekilde etkiliyor. Sayın Zelenskiy'in barışın tesisi için yaptığı tüm girişimlerini takdir ediyoruz. Zelenskiy'e bu girişimlerin çok zaman aldığını söyledim. Uluslararası diplomasinin kuralları nedeniyle bu girişimler çok karmaşıktır. Zelenskiy'den bunun farklı şekilde yapılıp yapılmayacağını düşünmesini istedim, önce ateşkes, sonra barış görüşmeleri. Çünkü ateşkes bu müzakerelerin hızlanmasını sağlayabilir."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Orban ile görüşmede ticaret, sınır ötesi işbirliği, altyapı, enerji ve insani konuları ele aldıklarını belirterek, "Bugün ele alınan tüm konulara ilişkin diyaloğumuzun içeriği ülkelerimiz arasında yeni bir ikili belgenin temelini oluşturabilir. Bu belge, tüm ilişkilerimizi düzenleyecek, Ukrayna ve Macaristan arasındaki ikili ilişkilere ayna tutacak ve halklarımızın Avrupa'daki birliğin tüm faydalarından yararlanmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Orban, Aralık 2023'te AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar avroluk yardımını veto etmiş, daha sonra vetoyu kaldırmıştı.