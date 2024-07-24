Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını Çin'e bildirdi - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını Çin'e bildirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını ve bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçladıklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Vang ve Kuleba'nın Guangcou kentinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Vang, Çin ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi çağrısında bulunurken, Kuleba da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra ticaret ve tarım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini umduklarını belirtti.

24.07.2024 14:55
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde "Rus tarafıyla müzakere yürütmeye istekli ve hazır olduklarını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Çin'e resmi ziyarette bulunan Kuleba ile Guangcou kentinde bir araya geldi.

Vang, Çin ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin ve Ukrayna'nın dost ülkeler olduğunu, on yıldan uzun süredir stratejik ortaklıklarının bulunduğunu belirten Vang, ikili işbirliğini yıllardır istikrarlı şekilde ilerlettiklerini söyledi.

Vang, Ukrayna'daki çatışmanın yayılma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, Pekin yönetiminin "bu krize siyasi çözüm bulunması için çalışmaya devam ettiğine" dikkati çekti.

Tüm çatışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savunduklarını ifade eden Vang, Ukrayna'ya insani yardım malzemeleri sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Ukrayna'nın Çin'in "tek Çin" politikasını destekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı bir barışı amaçlaması gerektiğini aktardı.

Çin'in uluslararası barışı sağlamadaki olumlu ve yapıcı rolünden dolayı memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kuleba, iki ülkenin stratejik ortaklıklarının yanısıra önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

Kuleba, Ukrayna'nın Çin'in "tek Çin" politikasını desteklediğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve tarım dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini umduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'den bu yana Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Kuleba'nın ziyaretinin cumaya kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını Çin'e bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını Çin'e bildirdi - Son Dakika
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