Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Trump'a Zelenskiy'in halk desteğini vurguladı - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Trump'a Zelenskiy'in halk desteğini vurguladı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy yerine yeni bir başkan edinilmesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Sybiha, Zelenskiy'nin Ukrayna halkının desteğine sahip olduğunu ve karar verme hakkının sadece halkta olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkesinin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ve Ukrayna halkının desteğine sahip olduğunu ifade etti.

Bakan Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Zelenskiy yerine yeni bir başkan edinmesi gerektiği" yönündeki beyanını değerlendirdi.

Zelenskiy'nin, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ülkeyi yönettiğini belirten Sybiha, "(Zelenskiy) Ukrayna halkının desteğine sahiptir ve karar verme hakkı sadece halkındır. Yurt dışından gelen açıklamalar sadece onun işini iyi yaptığını teyit ediyor. Desteği hak ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'i Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlayarak, "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi." demişti.

Kaynak: AA
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