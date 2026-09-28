Ukrayna Donetsk'te 176 kilometrekarede yeniden kontrol sağladı, 250 Rus esir alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Donetsk'te 176 kilometrekarede yeniden kontrol sağladı, 250 Rus esir alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna 3. Kolordu Komutanı Biletskiy, Donetsk'te Vivaldi karşı saldırısında son günlerde 51 kilometrekarede kontrol sağlandığını ve 250 Rus askerinin esir alındığını bildirdi. Bugüne kadar 176 kilometrekarede kontrol sağlandığı, üçüncü aşamanın sona erdiği belirtildi.

Ukrayna, ordusunun Donetsk bölgesinde sürdürdüğü karşı saldırı sonucu 176 kilometrekarelik bir alanda tekrar kontrolün sağlandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Kolordu Komutanı Andrii Biletskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Donetsk bölgesinde Rus ordusuna karşı sürdürdükleri saldırı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Biletskiy konuşmasında, Vivaldi karşı saldırısı sonucu son günlerde 51 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını, 250 Rus askerinin de esir alındığını belirtti.

Söz konusu karşı saldırı sonucu bugüne kadar 176 kilometrekarelik alanda tekrar kontrolü sağladıklarını aktaran Biletskiy, "Böylece 'Vivaldi'nin üçüncü aşaması sona erdi ve bu tüm operasyon için bir dönüm noktası oldu." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesine bağlı Liman şehri yönündeki cephe hattında Rus birliklerine yönelik karşı saldırı yürüttüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaDonetskGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:04:46. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Donetsk'te 176 kilometrekarede yeniden kontrol sağladı, 250 Rus esir alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei