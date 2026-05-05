Ukrayna İHA'sı Tuapse'de Yangın Çıkardı
Ukrayna İHA'sı Tuapse'de Yangın Çıkardı

05.05.2026 23:10
Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Tuapse'deki limanda yangın çıktı, yaralı yok.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezi, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Tuapse şehrindeki limanda yangın çıktığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Tuapse kentine yönelik İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu şehirdeki limanda yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı ve can kaybı yok. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor. Yangın söndürme çalışmalarında 128 kişi ve 41 araç yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ordusu, hafta başında Tuapse'ye yönelik İHA saldırısı düzenlemiş, saldırıda limanda bulunan petrol rafinerisinde yangın çıkmış ve üç gün sürmüştü.

Daha önce de düzenlenen İHA saldırıları sonucu limandaki petrol Karadeniz'e sızmıştı. Denizin petrolden temizlenmesine yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

Rafineri, 2024'ten bu yana zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Kaynak: AA

