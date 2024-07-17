Ukrayna, Karadeniz koridoru üzerinden 57,5 milyon ton yük taşıdı

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KİEV, 17 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna, yaklaşık bir yıldır faaliyette olan Karadeniz koridoru üzerinden 57,5 milyon ton yük taşıdı.

Interfax-Ukrayna haber ajansının Salı günü Ukrayna Deniz Limanları İdaresi'ne dayandırdığı habere göre, yükün 39 milyon tonu tarım ürünlerinden oluştu.

Ukrayna Deniz Limanları İdaresi Başkanı Yuriy Lytvyn, "İstikrarlı ve öngörülebilir bir ihracat hacmi sağladık, konteyner taşımacılığını ve feribot hizmetini yeniden tesis ettik" dedi.

Koridorun faaliyete geçtiği tarihten bu yana, kargo ile yüklü 2.059 gemi Ukrayna'dan ayrılarak 46 ülkeye ulaştı.

Ukrayna, 2023'ün Temmuz ayında sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak 10 Ağustos 2023'te Karadeniz'deki kargo gemileri için "insani koridor" kurmuştu.