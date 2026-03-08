Ukrayna Kontrolü Yeniden Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Kontrolü Yeniden Sağladı

08.03.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Ruslara karşı 400-435 km2 alanı geri aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin güneyinde Rus ordusuna yönelik yürüttükleri karşı saldırı sonucu yaklaşık 400 ile 435 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Zelenskiy Kiev'de temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde son bir buçuk ay boyunca Rusya ordusuna yönelik bir dizi önemli savunma ve bazı bölgelerde de taarruz operasyonları gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, karşı saldırı sonucu neredeyse 400 ile 435 kilometrekarelik alanda tekrar kontrolü sağladıklarını ifade etti.

"Oldukça başarılı olduğumuza inanıyoruz." diyen Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek istediğini ve baharda yeni saldırılar için hazırlık yaptığını ve planlarını değiştirmediğini savundu."

Ukraynalı uzmanlar, İran'ın İHA'larına karşı mücadele etmek için Orta Doğu'ya gidecek

Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) yönelik mücadele için Ukrayna'dan destek almak konusunda talepte bulunmasına da değindi.

Ukraynalı uzman heyetin İran'ın fırlattığı İHA'larla mücadele etme konusunda Körfez ülkelerine destek amacıyla bu hafta bölgeye gideceğini belirten Zelenskiy, bu ülkelerde İHA'ları etkisiz hale getirmek konusunda eğitim vereceklerini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın İran'a destek verdiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın Körfez ülkelerine destek sağlayacağını açıklamasına rağmen bazen kendisini eleştirmesine yönelik bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Yardım etmeye çalışıyoruz ve bazen Başkan Trump beni eleştiriyor. Dolayısıyla benim yaklaşımım şu şekildedir, eleştirilerin arttığını görüyorsanız, bu daha çok yardım ettiğimiz anlamına gelir. Bence insanlara yardım etmek öncelikli. Diğer şeyler o kadar önemli değil."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Kontrolü Yeniden Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:55:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Kontrolü Yeniden Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.