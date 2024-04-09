Ukrayna'nın Bryansk Bölgesine Saldırı: 2 Ölü

Likya Çocuk Korosu'ndan polislere anlamlı klip

Likya Çocuk Korosu, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ve öğrencilerin bir araya gelerek Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı için hazırladığı klip büyük beğeni topladı. Fethiye'de çekilen klip, öğrencilerin seslendirdiği türküler ve polislerin eşlik ettiği performanslarıyla dikkat çekti. Klipte ayrıca Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, polis müdürü olan babasına ait bir şiiri seslendirdi.