Ukrayna'nın Bryansk Bölgesine Saldırı: 2 Ölü

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Bryansk bölgesindeki Klimovo yerleşim birimine topçu sistemleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını kaydeden Bogomaz, yaralılara tıbbi desteğin sağlandığını aktardı.
Bogomaz, saldırı sonucu bir evde yangın çıktığını, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
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