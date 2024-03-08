Ukrayna'nın Harkov bölgesinde 57 yerleşim yerinde zorunlu tahliye başlatılacak - Son Dakika
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Ukrayna'nın Harkov bölgesinde 57 yerleşim yerinde zorunlu tahliye başlatılacak

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, ülkenin doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan 57 yerleşim yerinde zorunlu tahliye başlatılacağını duyurdu. Tahliye işlemlerinin emniyet yetkilileri ve gönüllülerle işbirliği içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

08.03.2024 09:48
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KİEV, 8 Mart (Xinhua) -- Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, ülkenin doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan 57 yerleşim yerinde zorunlu tahliye başlatılacağını söyledi.

Sinegubov, Perşembe günü gerçekleştirilen bölgesel savunma konseyi toplantısının ardından Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "57 yerleşim biriminde yaşayanların zorunlu tahliyesini gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.

Sinegubov, çocukların da ebeveynleri veya yasal vasileriyle birlikte Veliki Burluk ve Olhovatski bölgelerindeki 18 yerleşim yerinden zorla tahliye edileceğini belirtti.

Vali, bölge yetkililerinin tahliyeyi gerçekleştirmek üzere emniyet yetkilileri ve gönüllülerle işbirliği yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Güvenlik, Acil Durum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Harkov bölgesinde 57 yerleşim yerinde zorunlu tahliye başlatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Harkov bölgesinde 57 yerleşim yerinde zorunlu tahliye başlatılacak - Son Dakika
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