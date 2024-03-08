Ukrayna'nın Harkov bölgesinde 57 yerleşim yerinde zorunlu tahliye başlatılacak

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'dan Ramazan Ayı Mesajı

Müftü Ali Erhun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' temasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erhun, ramazan ayının manevi atmosferini vurgulayarak, ibadetlerin doğruluk ve istikamet üzere yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu ayın paylaşma ve dayanışma bilincini güçlendirdiğini ve birlik beraberliğe vesile olduğunu ifade etti.