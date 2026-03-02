Ukrayna'nın Saldırısı: Novorossiysk'te Yangın ve Yaralılar

Rusya'nın Novorossiysk şehrindeki bir yakıt terminalinde Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle 5 kişinin yaralandığı ve yangın çıktığı bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz sahilindeki Novorossiysk şehrinde bulunan bir yakıt terminaline saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 5 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, yakıt terminalinde yangın çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 172 insansız hava aracını (İHA) Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
