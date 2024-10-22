Ukrayna Nüfusu 10 Milyon Azaldı - Son Dakika
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Ukrayna Nüfusu 10 Milyon Azaldı

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BM Raportörü, Ukrayna nüfusunun savaş nedeniyle 10 milyon azaldığını açıkladı.

22.10.2024 16:56
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- Ukrayna'nın nüfusu savaşın başından bu yana 10 milyon azaldı

CENEVRE - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Ukrayna nüfusunun Rusya Savaşı başından bu yana 10 milyon azaldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın 2022 yılının Şubat ayında başlattığı işgalin Ukrayna'da zor olan demografik durumu daha da ciddi bir hale getirdiğini söyledi. Saldırılar nedeniyle vatandaşların ülkeden ayrılması, doğurganlığın düşmesi ve ölümler nedeniyle Ukrayna nüfusunun Rusya Savaşı başından bu yana 10 milyon azaldığını söyleyen Bauer, istikrarlı bir nüfusu korumak için kadın başına 2.1 çocuk doğurganlık oranı olması gerektiğini hatırlatarak, "Doğum oranı düştü ve şu anda kadın başına bir çocuk civarında. Bu da dünyadaki en düşük oranlardan biri" dedi.

Bauer, savaşın Ukrayna nüfusuna etkisinin tam olarak hesaplanabilmesi için çatışmaların sona ermesini ve tam bir nüfus sayımının yapılmasını beklemek gerektiğini sözlerine ekledi. Azalan Ukrayna'nın nüfusunun büyük bir kısmını Avrupa olmak üzere yurt dışında yaşayan 6.7 milyon mülteci oluşturduğunu kaydeden Bauer, savaşta yaşanan ölümlerin de nüfusun azalmasında bir faktör olduğunu kaydederek, "Kesin rakamlara ulaşmak zor, ancak tahminler on binlerce kayıp olduğu yönünde" dedi.

Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılında nüfusu 50 milyondan fazla olan Ukrayna'nın nüfusu Rusya'nın saldırılarından bir yıl önce 2021 yılında 40 milyon civarındaydı.

Kaynak: İHA

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