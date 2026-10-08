Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki rafineriye saldırı düzenlediğini bildirdi - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki rafineriye saldırı düzenlediğini bildirdi

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna'dan 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki tesisin yılda 21 milyon tondan fazla petrol işleyebildiği ve Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edildi.

Ukrayna ordusu, Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Omsk bölgesinde bulunan Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Hedefin Ukrayna'dan 2 bin 500 kilometre uzaklıkta yer aldığı aktarılan açıklamada, "Omsk rafinerisi, Rusya Federasyonu'ndaki en güçlü petrol rafinerisidir. Yılda 21 milyon tondan fazla petrol işleyebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tesisin Rus ordusuna hizmet ettiği iddia edilen açıklamada, rafinerinin 6 Temmuz'da da hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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