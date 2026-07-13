Ukrayna-Rusya Diyaloğu İçin Destek - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya Diyaloğu İçin Destek

13.07.2026 23:39
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Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan diyalog için ABD ve Avrupa'nın katılımını destekliyor.

Gönüllüler Koalisyonu'na üye ülkelerin, ABD ve Avrupa'nın katılımıyla Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan diyalog sağlanmasını desteklediği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi sona erdi.

Zirvenin eş başkanlığını üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa'da geçen ay düzenlenen G7 Liderler Zirvesi ve Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nden çıkan sonuçların, Gönüllüler Koalisyonu üye ülkelerinin kararlılığını ve birliğini güçlendirdiği belirtildi.

Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini, toprak bütünlüğünü savunduğu ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağladığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, koalisyon ülkelerinin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Ukrayna halkının cesaretini ve direnişini anıyoruz ve savaş cephesinde Ukrayna'nın yakın zamandaki başarılarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının kınandığı bildirildi.

Zirveye katılan ülkeler arasında "Barış müzakereleri", "Ukrayna'ya destek, Rus savaş ekonomisine karşı baskı" ve "Kiev hükümetine yönelik güvenlik garantileri" konularında geniş bir mutabakat sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'da, başta Birleşmiş Milletler (BM) Şartı olmak üzere uluslararası hukuka uygun adil ve kalıcı bir barış tesis etmeye kararlı olmayı sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu barışın Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını muhafaza etmesi gerektiği beklentisi paylaşılırken, koalisyon ülkelerinin Ukrayna'da derhal ve kapsayıcı bir ateşkes ile müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulunduğu belirtildi.

"ABD ve Avrupa'nın katılımıyla, temas hattı temelinde bir ateşkes tesis etmek için Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan diyalog teklifini destekliyoruz." denilen açıklamada, kalıcı müzakerelerin belirli şartlar altında devam etmesinin desteklendiği aktarıldı.

Bu şartlar arasında, barış anlaşmasının Ukrayna ile müzakere edilmesi, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilgili her türlü müzakere için üye devletlerin onayının alınması ve savaş sona erip Ukrayna'ya tazminat ödenene kadar Rus varlıklarına dokunulmamasının yer aldığı kaydedilen açıklamada, Kiev hükümetine yönelik askeri, mali ve sivil yardımın gerektiği müddetçe devam edeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik hava savunma sistemleri, anti-balistik füze ve uzun menzilli çözümlerin sevkiyatının sürdürüleceğine, ayrıca savaş sürdüğü müddetçe Rusya'ya yönelik ekonomik baskının ve Rus gölge filosuyla mücadelenin devam edeceğine işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde güvenlik garantilerine destek açıklamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu garantilerin savaşın yeniden başlamasını engellemeyi ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamayı amaçladığına işaret edildi.

Açıklamada, ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna için çok taraflı gücün bu ülkenin ordusunu yeniden canlandırmaya hazır olmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, söz konusu gücün gelecek aylarda tatbikatlar düzenleyeceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna-Rusya Diyaloğu İçin Destek - Son Dakika

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